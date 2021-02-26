"Неудачное время для внутреннего решения": AI объяснила свою позицию о лишении Навального статуса "узник совести"

Международная правозащитная организация Amnesty International решила объяснить своё решение о лишении российского политика Алексея Навального статуса "узник совести".

К соответствующим выводам в организации пришли постфактум скрупулёзного анализа доказательной базы, поэтому появившиеся в СМИ сообщения о якобы влиянии властей России на её мнение безосновательны.

"Ни при каких обстоятельствах не были приняты во внимание заявления, ложно приписываемые Навальному, или информация, направленная исключительно на его дискредитацию. Пропаганда российских властей узнаваема как таковая. Сама Amnesty International стала объектом дезинформационных кампаний со стороны российских властей и государственных СМИ. Наша постоянная активность, кампании и исследования, критикующие российское правительство, ясно показывают, что потворство Кремлю не входит в нашу повестку дня", - указывается в заявлении AI.

В организации ещё раз заверили, что оценка высказываний Навального, ставших поводом для лишения обозначенного статуса, никак не связана с её позицией по ситуации в целом.

"Мы понимаем, что неудачное время для этого внутреннего решения непреднамеренно отвлекло от кампании за немедленное освобождение Навального. Мы глубоко сожалеем о любом ущербе, который это могло нанести кампании по освобождению Навального, а также о страданиях, причиненных Навальному и его многочисленным друзьям и сторонникам", - заключили в Amnesty International.

Накануне, напомним, стало известно, что Женевский форум по правам человека присудил Навальному премию мужества.