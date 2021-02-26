В России выявили 11 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге – 947

В России за последние сутки зафиксировано 11 086 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего за время эпидемии с марта 2020 года зарегистрировано 4 223 186 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 85 304 человек, 428 летальных исходов добавлены в статистику за последний день.

В Петербурге заболели еще 947 человек. По данным штаба, всего в городе выявлено 365 287 случаев заражениях, 59 116 пациентов продолжают лечение. Число признанных умершими от коронавируса в Петербурге достигло 11 тысяч человек. Еще 40 летальных исходов признаны связанными с болезнью за минувшие сутки.

В Москве, где заболевших больше всего, зафиксировано 1 336 новых зараженных (66 077 болеют сейчас). В Подмосковье – 502 (34 516 продолжают лечение).