Бывший министр транспорта Карелии предстанет перед судом по делу о крупных взятках

Следственный комитет по республике Карелия завершил расследование уголовного дела о коррупции, возбужденного в отношении экс-главы регионального Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кайдалова, известили в пресс-службе ведомства.

Кайдалову инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки). Как полагают в СК, бывший министр, предварительно сговорившись с замдиректора аэропорта Петрозаводска Игорем Волчеком, который, к слову, уже приговорён к 4 годам строгого режима в рамках этого же разбирательства, получили взятку в размере 800 тысяч рублей в качестве первой части от общей суммы в 1,5 млн рублей, а также ещё 1 млн рублей как первый "взнос" от 3 млн рублей, пообещав оказать содействие на заключение договора подряда, беспрепятственную приёмку и оплату выполненных работ по строительству объектов на территории аэропорта. Госконтракт на обозначенные виды работы на сумму, превышающую 820 млн рублей, заключили в августе 2019 года.

Кайдалова и Волчека задержали в феврале прошлого года в одном из ТЦ Петрозаводска в момент передачи денег.

Экс-министр сейчас пребывает в СИЗО. Ему грозит до 15 лет колонии.

Волчек ранее раскаялся, попросив рассматривать его дело в особом порядке. Кайдалов вины в инкриминируемом преступлении не признаёт.