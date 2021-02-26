18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:51

Бывший министр транспорта Карелии предстанет перед судом по делу о крупных взятках

фото ЗакС политика Бывший министр транспорта Карелии предстанет перед судом по делу о крупных взятках

Следственный комитет по республике Карелия завершил расследование уголовного дела о коррупции, возбужденного в отношении экс-главы регионального Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кайдалова, известили в пресс-службе ведомства.

Кайдалову инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки). Как полагают в СК, бывший министр, предварительно сговорившись с замдиректора аэропорта Петрозаводска Игорем Волчеком, который, к слову, уже приговорён к 4 годам строгого режима в рамках этого же разбирательства, получили взятку в размере 800 тысяч рублей в качестве первой части от общей суммы в 1,5 млн рублей, а также ещё 1 млн рублей как первый "взнос" от 3 млн рублей, пообещав оказать содействие на заключение договора подряда, беспрепятственную приёмку и оплату выполненных работ по строительству объектов на территории аэропорта. Госконтракт на обозначенные виды работы на сумму, превышающую 820 млн рублей, заключили в августе 2019 года.

Кайдалова и Волчека задержали в феврале прошлого года в одном из ТЦ Петрозаводска в момент передачи денег. 

Экс-министр сейчас пребывает в СИЗО. Ему грозит до 15 лет колонии.

Волчек ранее раскаялся, попросив рассматривать его дело в особом порядке. Кайдалов вины в инкриминируемом преступлении не признаёт.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

17:08 Якутского шамана Габышева ждёт новая психолого-психиатрическая экспертиза

16:46 ФБР готова предоставить $250 тысяч за информацию о Евгении Пригожине

15:18 Руководство СПбГУ прокомментировало отчисление активистки "Весны" с журфака

14:52 В Карелии задержали депутата-коммуниста, проводившего встречу с избирателями 23 февраля

14:26 Мишустин назначил Чернышенко главой Координационного центра правительства

13:40 От петиций до референдума: Градозащитники борются за запрет застройки центра Петербурга

12:55 Суд не стал рассматривать протоколы Сергея Пархоменко об участии в протестах 31 января, потеряв его дело

12:52 Владелец компании Faberlic Нечаев приобрёл издание Sports.ru

12:22 Нижегородский СК возбудил дело после взрыва газа в суши-маркете

12:18 Нетрезвого петербуржца-рецидивиста в четвёртый раз поймали на лжеминировании


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:38 Барам и ресторанам Ленобласти разрешили работать круглосуточно

17:32 Памфилова: 14 партий могут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей

17:08 Якутского шамана Габышева ждёт новая психолого-психиатрическая экспертиза

16:46 ФБР готова предоставить $250 тысяч за информацию о Евгении Пригожине

16:30 Петербургские активисты получили предостережения перед днем памяти Немцова

15:56 Петербуржец отсудил у ФСИН 60 тысяч рублей за тесноту и вонь в СИЗО "Кресты"

15:18 Руководство СПбГУ прокомментировало отчисление активистки "Весны" с журфака

14:52 В Карелии задержали депутата-коммуниста, проводившего встречу с избирателями 23 февраля

14:26 Мишустин назначил Чернышенко главой Координационного центра правительства

14:21 Дочь Немцова сообщила о готовящихся новых расследованиях об убийстве её отца

13:54 Беглов ждет увеличение доходов бюджета Петербурга до 1 трлн рублей в 2023 году

13:42 Глава ФСИН заверил, что в колонии, где Навальному предстоит отбывать срок, его жизни ничего не угрожает

13:40 От петиций до референдума: Градозащитники борются за запрет застройки центра Петербурга

13:35 Беглов об уборке снега в Петербурге: За два-три дня город невозможно убрать

13:23 Другоросс намерен обжаловать в КС РФ "ковидный" штраф за одиночный пикет

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru