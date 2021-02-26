"Качество уборки удовлетворительное": ЗакС в ночи оценил борьбу со снегом

Разобраться, почему в последнюю неделю зимы петербуржцам сначала пришлось пробираться через сугробы, а затем скользить по льду и обходить лужи, решили четыре депутата Заксобрания. В ночь на 26 февраля они посетили пункты приема и утилизации снега. По итогу поездки комитету по благоустройству поставили оценку "удовлетворительно", но с замечаниями. Представители Комблага заявили, что дворников в городе не хватает из-за пандемии, а за механизаторами они готовы ехать хоть в Оренбург.

В 22-00 от Мариинского дворца отправился микроавтобус с депутатами, их помощниками, чиновниками комитета по благоустройству и журналистами. Им предстояло объехать несколько пунктов приема снега и попытаться разобраться, что не так с уборкой Петербурга.

Идея выездного совещания была озвучена еще 18 февраля на заседании парламентской комиссии по экологии. Представители Комблага тогда выступили с докладом об уборке города. Депутатам этого показалось мало, и они решили своими глазами посмотреть на рабочей процесс. Со дня того заседания прошла всего неделя, но чего только с петербургской погодой за это время не случилось. С вечера 20 февраля по вечер 23 февраля в городе выпало более половины от месячной нормы осадков. Высота снежного покрова превысила 30 см. Вывозить сугробы не успевали. В последующие два дня резко потеплело. Снег начал таять, а на тротуарах появились новые раздражители: лужи, грязь и гололед.

Из "экологической" комиссии ЗакСа, состоящей из девяти человек, в "снежный" тур отправились четверо: единороссы Мария Щербакова, Константин Чебыкин и Галина Назарова, а также член Партии роста Сергей Трохманенко. Маршрут составил комитет по благоустройству. Первую остановку предлагалось сделать уже через пару минут пути. Депутатам хотели показать, как рабочие убирают Конногвардейский бульвар, на котором находится главный офис петербургской "Единой России". Однако этот пункт программы заинтересовал парламентариев меньше других - из микроавтобуса никто даже не вышел.

Первую основательную остановку сделали на временном пункте перегрузки снега рядом с торговым центром "Варшавский экспресс" на Обводном канале. За временные точки в Петербурге отвечают районные администрации. Такие пункты используют при выпадении сверхнормативного количества осадков, чтобы не перегружать основные снегоплавильные объекты.

Вышедшие из автобуса депутаты увидели гору грязного снега. Им объяснили, что этот серо-черный холм образовался за пять дней. Парламентарии поинтересовались, сколько здесь кубометров. Оказалось, что привезенный снег никто не учитывает.

- Кубов 800, - оценила депутат Щербакова.

- Да нет, кубов 200, - возразил ей начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитет по благоустройству Вадим Мизюкин.

У снежной горы на Обводном канале разразился главный спор той ночи между чиновниками и депутатами. Щербакова назвала "неприемлемым" утвержденный в 2019 году регламент Комблага, в котором прописаны сроки вывоза снега с улиц города. По мнению депутата, этот документ позволяет чиновникам не спешить с очисткой отдельных магистралей. Мизюкин пытался объяснить, что дело не в регламенте, а в том, что сил на уборку во время сильных снегопадов у города не хватает. По его словам, нужна новая техника и порядка 20 новых снегоприемных пунктов.

Вскоре начали повторяться претензии и возражения, которые уже звучали на заседании комиссии 18 февраля. Но если тогда они остались почти незамеченными, теперь депутаты и чиновники произносили их перед телекамерами. Щербакова, например, сказала, что не видит 1180 дворников, которых город пообещал привлекает во времях внештатных ситуаций.

- Коллеги, не забывайте, что в обильные снегопады мы формируем мобильные бригады, - вмешался в разговор заместитель председателя Комблага Егор Пащенко. - Наша первоочередная задача - обеспечить беспрепятственный переход пешеходов по пешеходным переходам. Да, есть некоторые недоработки, но, тем не менее, есть и положительные моменты. Остановки у нас расчищены общественного транспорта, особенно автобусов, особенно в спальных районах.

Он принялся рассказывать, как мобильные бригады работников ручного труда курсируют по городу на газелях и чистят площадки перед остановками. Постепенно зампред комитета все больше поворачивался в сторону операторов. Становилось непонятно, то ли он продолжает отвечать на претензии Щербаковой, то ли уже пытается донести до телезрителей, что все не так уж плохо с городской уборкой. Существующие проблемы чиновник связал в том числе с пандемией коронавируса:

- Мы имеем недостаток работников ручного труда. Несмотря на то, что уровень зарплаты у нас уже 38 тысяч рублей, желающих устроиться не очень много. Мы вынуждены пользоваться услугами аутсорсинговых компаний. Они привлекают, так сказать, иностранную рабочую силу. Все мы знаем, что в связи со сложившимися условиями пандемии ввоз иностранной рабочей силы в нашу страну стал очень ограничен. Учитывая, что им на строительных площадках обещают больше, чем у нас, и условия там попроще, они идут туда.

Депутат Чебыкин вернул разговор к остановкам. Он заявил, что в первоочередном порядке также нужно чистить подходы к пешеходным переходам, на которых за последние два дня образуются "озера и реки".

- Вы совершенно правы, - ответил Пащенко. - Мы прочищаем так называемые патрубки. Это такие выемки в бордюрных камнях, туда уходит вода. Сейчас они забиты валом. У нас есть на картах обозначенное точное расположение этих патрубков. Мы отодвигаем валы, парогенераторами прочищаем лед, где не требуется парогенератор, действуем ломами. На сегодняшний день на 20-00 часов по центральным районам города прочистка патрубков составляла 35%. Думаю, что к концу ночи мы сделаем этот процент до 50%, завтра еще целый день.

Чебыкин спросил, будет ли проблема решена в течение трех дней. Пащенко ответил: "Однозначно". Но сразу же добавил, что не на 100%.

С самого начала высказав чиновникам все накопившиеся замечания, в дальнейшем депутаты почти не спорили, задавали в основном уточняющие вопросы. Следующей остановкой стал стационарный снегоприемный пункт по адресу Обводный канал, 24. За этот объект отвечает ГУП "Водоканал". Всего таких точек хранения снега в городе семь. Горы зимних осадков здесь заметно больше, чем на временном пункте. По оценке заместителя директора "Водоотведения Санкт-Петербурга" (филиал ГУП "Водоканал") Юлии Азовцевой, накопленный здесь снег может таять до июня. Вопросов к этому объекту у депутатов было немного. Больше всего их удивила очередь из груженых снегом грузовиков, стоявших на подъезде к объекту. В ней было порядка двух десятков машин.

Финальной точкой стал снегоплавильный пункт на Рижском проспекте, один из 11 в Петербурге. Никаких очередей там не было. Примерно раз в пять минут приезжала машина, высыпала снег в приемные камеры и уезжала. Далее снег будет таять под действием сточных вод и поступать в канализацию. Таким образом в день на всех городских пунктах удается утилизировать порядка 66 тысяч кубометров зимних осадков. Депутаты с интересам снимали на свои смартфоны процесс доставления снега и обсуждали, что таких пунктов в городе надо больше.

Несмотря на длительную экскурсию, отношение к работе Комблага у депутатов ЗакСа осталось примерно таким же, что и неделю назад: сдержанно критичным. Щербакова заявила журналистам, что комитетом предприняты "беспрецедентные меры по уборке города", но этого недостаточно. Она напомнила о неубранных тротуарах и несвоевременном вывозе снега с улиц города.

- Качество уборки удовлетворительное. Мы видим, что для этого сделано все комитетом, но есть замечания, которые необходимо устранить. Они требуют больших финансовых затрат, - отметила Щербакова.

Затраты, по ее мнению, должны пойти на закупку новой снегоуборочной техники. Летом 2019 года Смольный приобрел 471 единицу, но из-за износа старых машин ее теперь снова не хватает. Кроме того, необходимо привлекать дворников из других регионов. Мизюкин подтвердил, что помимо зарплат в 38 тысяч их могут начать привлекать жильем из маневренного фонда. Неделю назад подобное предложение озвучил депутат Чебыкин.

Также остро стоит вопрос с водителями-механизаторами. Их, как оказалось, не хватает не только в Петербурге, но и в ближайших областях.

- Мы посещали наш автомобильный колледж в Выборгском районе. Четыре группы по 10 человек, - рассказал зампред комитета Пащенко. - Из них горят желанием после колледжа идти работать механизаторами… Ну вот мне изъявили желание человек восемь. Хотя у нас достойная заработная плата: в зимний период они могут спокойно зарабатывать до 60 тысяч рублей… В Москве как решается этот вопрос? У них работают привлеченные сотрудники из таких регионов как Брянская область, Смоленская область. Мы близлежащие регионы уже объехали. Летом, значит, будем снаряжать экспедицию куда-нибудь в Оренбургскую область.

На вопрос ЗАКС.Ру, почему 22 сентября, когда на заседании городского правительства обсуждалась подготовка к зиме, руководитель Комблага Сергей Малинин заявил о готовности комитета и ничего не сказал о нехватке техники и кадров, Мизюкин ответил, что речь тогда шла только о той технике, которая уже есть в наличии.

Сергей Еремеев

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