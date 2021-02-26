Владелец компании Faberlic Нечаев приобрёл издание Sports.ru

Инвестиционный фонд основателя косметической компании Faberlic Алексея Нечаева решил купить Sports.ru, информирует Forbes.

Отмечается, что фонд будет единственным владельцем интернет-издания. Кром того, в его ведение попадут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch.

В свою очередь международные проекты холдинга Tribuna.com и Betting Insider в состав сделки включены не были, поэтому продолжат функционировать независимо от фонда.

Гендиректор Sports.ru Марк Тен подчеркнул, что покупка издания не отразится на его работе, коллектив также сохранится в полном объёме. Сооснователи интернет-портала Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров в качестве наблюдателей.

Тен рассказал, что в дальнейшем Sports.ru должны превратить в "медиахолдинг, состоящий из разных тематических медиа и сервисов - спорт, киберспорт, здоровье, материнство, финансы и инвестиции, кино и сериалы".