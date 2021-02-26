Суд не стал рассматривать протоколы Сергея Пархоменко об участии в протестах 31 января, потеряв его дело

Симоновский суд Москвы не стал рассматривать административное дело в отношении журналиста Сергея Пархоменко после задержания на акции протеста 31 января, поскольку дело в канцелярии суда не нашли, передает "Новая газета".

По словам адвоката Анны Ставицкой, она и Пархоменко пришли в суд к назначенному времении, и их попросили обратиться в канцелярию по административным делам.

"В канцелярии девушка не нашла наше дело, была очень удивлена", - рассказала Ставицкая.

По ее словам, сотрудница суда позвонила в отдел полиции, а после сообщила, что дело сегодня в суд не принесут. В суде им порекомендовали самим периодически звонить в канцелярию и спрашивать, нашлось дела или нет.

После задержания на акции 31 января на Пахоменко был составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции, создавшее помехи работе транспорта). В тот день его отпустили из отдела с распиской о рассмотрении дела в суде.

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.