Другоросс намерен обжаловать в КС РФ "ковидный" штраф за одиночный пикет

Смольнинский райсуд Петербурга отклонил жалобу координатора незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова" Андрея Дмитриева на решение мирового судьи, оштрафовавшего его на 4 тысячи рублей по "ковидной" статье. Теперь активист намерен обратиться с заявлением в Конституционный суд России.

Очевидно, речь идёт о штрафе по статье 8.6.1 закона Петербурга об административных правонарушениях (нарушение режима самоизоляции).

"Само по себе, конечно, удивительно, что петербургские суды закрывают глаза на очевидный факт: одиночные пикеты не могут способствовать распространению ковида, и соответствующее постановление правительства Петербурга подлежит отмене. Теперь у нас есть возможности обжаловать это постановление в Конституционном суде, что мы и сделаем в ближайшее время. Нужно добиваться соблюдения права на свободу собраний", - представил свою позицию координатор петербургских другороссов.

Дмитриева и других другороссов задержали в октябре у консульства Турции, где они пикетировали против военной интервенции Турции в конфликт в Нагорном Карабахе.

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