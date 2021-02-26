Беглов об уборке снега в Петербурге: За два-три дня город невозможно убрать

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" вечером 25 февраля прокомментировал жалобы петербуржцев на плохую уборку снега.

""Это все-таки лавина снега. За два-три дня город невозможно убрать. Ну просто невозможно", - сказал Беглов.

Тем временем в комитете по благоустройству сообщили, что за сутки с улиц Петербурга убрали 56 тысяч кубометров снега, и заявили, что в последние дни дорожные предприятия ставят рекорды. За три дня, 21-23 февраля в городе выпала почти месячная норма осадков. Накануне чиновникам пришлось объяснять, откуда на Петроградской набережность собираются "горные хребты" из снега высотой в два человеческих роста.

Сейчас в Петербурге установилась плюсовая температура, снег начал таять, и главную угрозу начал представлять лед на крышах.

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