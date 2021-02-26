От петиций до референдума: Градозащитники борются за запрет застройки центра Петербурга

В двух районах Петербурга - Центральном и Василеостровском - активные жители хотят установить мораторий на строительство новых зданий. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский поддерживает идею отказа от уплотнительной застройки, а его коллега Александр Рассудов считает подобные предложения популистскими.

Рычаг воздействия

Движение "Центральный район за комфортную среду обитания" 25 февраля объявило сбор подписей за введение моратория на уплотнительную застройку в районе. В петиции утверждается, что в Центральном районе подтверждена нехватка зеленых насаждений - скверов и парков:

"Вместо 6 кв.м./чел. имеется только 4,5 кв.м./чел. И этот показатель имеет стойкую тенденцию к ухудшению".

Движение предлагает ввести мораторий минимум до того времени, пока необходимый минимум в 6 кв.м на человека не будет установлен. Достигнуть этого можно с помощью создания рекреационных зона на тех землях, которые сейчас пустуют - их можно выкупить или выменять у собственников, сообщается в петиции.

Координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что очень много местных жителей заинтересованы в прекращении уплотнительной застройки. Активисты района регулярно проводили народные сходы у проблемных точек и планируют их продолжать, рассказал Костров. Таким образом местные жители пытаются спасти от застройки сквер в Кузнечном переулке между домами №№ 5 и 9, битва вокруг которого длится уже несколько лет. Фонд "Петербург Достоевского" хочет построить на месте зеленой зоны дополнительные помещения для музея писателя, который располагается в соседнем доме - местные жители хотят сохранить сквер. Похожая история и с остальными зелеными зонами, за которые ратует "Центральный район за комфортную среду обитания": Сад на Неве, Мытный двор, сквер в Таврическом переулке и другие места.

Костров сообщил, что движение планирует собирать подписи до 8 марта. Затем их вместе с требованием моратория отправят губернатору Петербурга, полномочному представителю президента в СЗФО и советнику президента по развитию гражданского общества, рассказал координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания". Он заявил, что цель - решение городского правительства не выдавать разрешения на новые строительства в районе. При этом, активист считает, что власти не прислушаются к горожанам.

- Конечно, правительство не согласится. И нам придется пробиваться через тернии, но мы к этому готовы, - сказал Костров.

Он уточнил, что движение намерено организовать митинг, как только снимут коронавирусные ограничения.

В Василеостровском районе Петербурга уже испробовали все методы: обращения, сбор подписей и другое - и решили перейти к организации референдума, сообщила ЗАКС.Ру глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина. По ее мнению, проблема Васильевского острова - в регулярных новых постройках жилых домов, рядом с которыми не создается необходимая инфраструктура: дороги, детские сады, поликлиники и другое. В районе полностью нарушен баланс жилья и социальной инфраструктуры, считает Вавилина. Муниципальный депутат полагает, что необходимо ввести мораторий на выдачу разрешений на любое строительство на острове кроме социально значимых и стратегически важных объектов.

- Пока этот вопрос не будет решени, ничего нельзя строить. У нас перенасыщен рынок жильем, - уверена Вавилина.

Мундеп отметила, что местные жители уже давно бьются над проблемой. Идея о моратории была высказана впервые год назад. С тех пор муниципальные депутаты и активисты уже собирали подписи под этой идеей, отправляли письмо президенту и проводили круглые столы. От главы государства около месяца назад пришел ответ, что информация передана в региональное ведомство - от городского правительства никакой реакции нет, сообщила Вавилина.

Единственный оставшийся рычаг воздействия - референдум, считает глава МО "Гавань". Сейчас она объявила о наборе людей в инициативную группу.

Согласно действующему законодательству, для организации референдума в городе необходимо собрать инициативную группу граждан, которые имеют право принять участие в планируемом плебисците. В Петербурге эта группа должна составлять не менее 300 человек. Раньше можно было ограничиться 20 людьми, но, после попытки петербуржцев организовать референдум против передачи Исаакиевского собора РПЦ, нижний порог был увеличен. Затем группа должна подать свой список и вопрос, который планируется поднять на плебисците, в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. ГИК проверяет, не противоречит ли вопрос Уставу города и другим законам, и направляет его в Законодательное собрание. Парламент тоже проверяет вопрос на соответствие нормативно-правовым актам. Если ЗакС одобрит формулировку, то все вновь возвращается в Горизбирком - инициативную группу регистрируют. После чего эта группа должна собрать подписи петербуржцев за проведение референдума - не менее 2% от тех, кто имеет право голосовать. В случае, если это общегородской референдум, то надо не менее 77 431 автографов. Если подписи пройдут проверку на подлинность, то уже только тогда назначается референдум.

Вавилина надеется, что пройти этот процесс удастся и осенью 2021 года в единый день голосования петербуржцы отдадут голос и за мораторий. Муниципальный депутат сообщила, что слышала про инициативу "Центрального района за комфортную среду обитания" и общается с Костровым. По ее мнению, они могут объединить усилия и провести референдум по мораторию на строительство во всех исторических районах города.

Костров выступает за такую инициативу. Он заявил, что готов попросить участников движения "Центральный район за комфортную среду обитания поддержать идею такого референдума. Самостоятельно же организовывать плебисцит Костров желанием не горит. Это очень сложный процесс, для которого надо быть крайне юридически подкованным, считает активист.

Петербургский дзен

Поддерживает идею моратория депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский. Однако, он отметил в разговоре с ЗАКС.Ру, что юридически такого понятия нет. По его словам, правительство города должно просто проявить политическую волю и перестать выдавать разрешения на строительства везде, где возможно.

Идею референдума депутат назвал политически правильной, но чрезвычайно трудной в исполнении. Сложности возникнут уже на наборе инициативной группы - трудно идеально выверить весь список людей и подать его без ошибок, считает Вишневский. Он добавил, что сложно будет и мотивировать жителей других районов принять участие в плебисците.

- Условно жителей Купчино или Невского района не очень беспокоит уплотнительная застройка в центре или на Васильевском. И чрезвычайно трудно будет добиться даже их участия в референдуме. А чтобы он состоялся, прийти должны не менее 50% избирателей, - сказал "яблочник".

Он предложил свой вариант решения проблемы - принять специально разработанный им законопроект. Согласно документу, запрещается выдавать разрешение на строительство новых объектов на той территории, где не превышен норматив по зеленым насаждениям. На местах разрушенных зданий следует разбивать парки и скверы, сказано в законопроекте, не касается это только признанных памятниками сооружений, которые необходимо восстанавливать. Свой законопроект Вишневский направил губернатору Петербурга Александру Беглову вместе с письмом о поддержке идеи моратория на уплотнительную застройку.

Против этой идеи высказался депутат от КПРФ Александр Рассудов. Парламентарий заявил ЗАКС.Ру, что жители всех районов в большинстве случае выступают против каких-либо преобразований. Иногда это происходит в ущерб интересам одной группы людей ради другой, отметил депутат.

- На Васильевском острове характерный пример. Там есть земельный участок, который принадлежит Российской Федерации и используется университетом. Университет планирует построить там общежитие для студентов, но жители близлежащих домов говорят: "Нет, давайте здесь разобьем парк". Иначе как своеобразная градостроительная шайковщина, мне назвать это трудно. То есть люди не считаются ни с интересами собственников, ни с интересами города в целом - им так хочется, они этого требуют, - заявил Рассудов.

Он отметил, что на уровне города есть ряд документов по территориальному планированию и функциональному зонированию. Все строится в рамках этих актов, заявил парламентарий.

- Должен быть всегда компромисс. А вот это популистские выкрики, за которыми нет ничего, нет продуманной тактики, стратегии. Как у Довлатова: на абсурд надо отвечать еще большим абсурдом. Давайте просто запретим любую деятельность на территории города. Что Василеостровский район и Центральный район будут более богоизбранные по отношению к Приморскому, к Невскому, к Красноармейскому? - поинтересовался депутат.

Управляющий партнер УК "Теорема" Игорь Водопьянов понимает, против чего борются градозащитники, но не понимает, за что. Если активисты хотят развития социальной инфраструктуры, то необходимо определить, за чей счет это будет организовано, заявил Водопьянов ЗАКС.Ру. По его мнению, пока это только "разговоры о прекрасном".

Девелопер добавил, что,по его мнению, сейчас нет людей, желающих развития города. Существует "петербургский стиль жизни: смотреть, как все рушится", уверен Водопьянов:

- У нас есть прекрасный КГИОП, он прекрасно охраняет все наши прекрасные памятники, у нас прекрасное законодательство, которое позволит нам заняться петербургским дзеном: смотрением, как город разрушается. Это прекрасно, я считаю.

София Саттарова

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