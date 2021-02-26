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13:54

Беглов ждет увеличение доходов бюджета Петербурга до 1 трлн рублей в 2023 году

фото ЗакС политика Беглов ждет увеличение доходов бюджета Петербурга до 1 трлн рублей в 2023 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании коллегии регионального управления ФНС заявил, что в будущем планируется повысить доходы городского бюджета до триллиона рублей, передает "Деловой Петербург".

По словам Беглова, задача на 2021 год – добиться роста бюджета "выше уровня инфляции как минимум".

"Мы должны создать заделы для повышения дохода в будущем до 1 трлн рублей. Я уже говорил, что для комфортного проживания наших жителей нужен 1 трлн рублей", - сказал Беглов.

Он уверен в том, что такого результата получится достичь в 2023 году, хотя она поставлена на срок к 2024-му.

Напомним, согласно закону о бюджете Петербурга в 2021 году, доходная часть составит 651,7 млрд рублей, расходная – 741,3 млрд рублей. Дефицит – 89,7 млрд рублей.


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