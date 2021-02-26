Мишустин назначил Чернышенко главой Координационного центра правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил вице-премьера Дмитрия Чернышенко на пост главы Координационного центра правительства, сообщили в кабмине.

Постановление о создании Координационного центра было подписано 12 февраля. Он займется обеспечением взаимодействия федеральных министерств и ведомст, региональных властей и организаций, оперативным решением штатных и внештатных ситуаций. Также на площадке центра планируется внедрить модель "проактивного реагирования на возможные проблемы в различных отраслях экономики и социальной сферы".

По утверждению кабмина, работа центра будет построена на современных цифровых технологиях. Например, на системе управления инцидентами, системе управления рисками социально-экономического развития РФ, многоканальной системе обратной связи от граждан, системе анализа потоковых данных. Центр в режиме реального времени будет получать необходимые для выполнения задач данные, в том числе их государственных информационных систем и открытых источников.