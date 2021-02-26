В Карелии задержали депутата-коммуниста, проводившего встречу с избирателями 23 февраля

Петрозаводские правоохранители задержали и привезли в городской суд депутата местного Заксобрания от КПРФ Евгения Ульянова, информирует "Столица на Онего".

Поводом для претензий силовиком послужила встреча коммуниста с избирателями, прошедшая 23 февраля на площади Ленина.

Днём ранее Ульянову вручили повестку о нарушении локального законодательства о митингах, обязав его явиться в отдел полиции для составления протокола и дачи показаний.

После того, как парламентарий пришёл, его задержали и повезли в горсуд Петрозаводска.