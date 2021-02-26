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16:46

ФБР готова предоставить $250 тысяч за информацию о Евгении Пригожине

фото ЗакС политика ФБР готова предоставить $250 тысяч за информацию о Евгении Пригожине

Федеральное бюро расследований США готово выделить 250 тысяч долларов каждому, кто предоставит информацию о российском бизнесмене Евгении Пригожине и его предполагаемом, по версии спецслужбы, вмешательстве в американские выборы.

ФБР заподозрило предпринимателя в попытке повлиять на внутреннюю политику страны.

"Пригожин разыскивается ФБР за его предполагаемое участие в заговоре с целью обмана США путем нарушения законных функций Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США, а также нарушения их законных функций. Пригожин был основным спонсором Санкт-Петербургского агентства интернет-исследований (IRA). Он контролировал и одобрял их операции по политическому и избирательному вмешательству в США", – говорится в сообщении федерального бюро.

Напомним, в феврале 2018 года Окружной суд США по округу Колумбия выдал федеральный ордер на арест Пригожина.

В 2019 году в Штаты установили санкции в отношении семи граждан РФ, которые, по их версии, имеют отношение к "фабрике троллей", руководство которой приписывают Пригожину.

"Правда будет на стороне хороших парней, таких как я, а все что могут сделать плохие парни – это позабавиться самопиаром. Чем же ещё заняться, сидя в коронавирусных бункерах", - отозвался о ситуации сам бизнесмен, которого цитирует пресс-служба компании "Конкорд".

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