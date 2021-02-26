Якутского шамана Габышева ждёт новая психолого-психиатрическая экспертиза

Якутскому шаману Александру Габышеву предстоит пройти очередную психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела о нападении на росгвардейца, сообщил в беседе с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Его допросили о том, как складывалась ситуация, когда штурмовали его дом. Описал бойца — боец-высотник Росгвардии, есть такая категория, хорошо экипированные, хорошо подготовленные бойцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит вред здоровья [сотруднику Росгвардии], трасологическая экспертиза, и психиатрическая экспертиза", – поделился Прянишников.

По версии Следственного комитет, во время встречи с Габышевым у него дома силовик якобы получил колотую рану бедра, кровоподтеки правого лучезапястного и левого локтевого сустава, ссадины.

"Все будет зависеть от того, как судебно-медицинская экспертиза охарактеризует вред здоровью бойцу Росгвардии. Как будут результаты экспертиз, будем работать с ними, делать на них рецензии", – обрисовал дальнейшую ситуацию координатор "Открытки".

О том, что в отношении Габышева возбудили новое уголовное дело, Прянишников рассказал несколькими днями ранее.

2 февраля Городской суд Якутска санкционировал принудительную госпитализацию шамана в психоневрологический диспансер. В качестве обоснования своих требований инстанция указала, что он "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации": за несколько дней до этого Габышев заявил планах по очередному "покорению" Москвы.