Памфилова: 14 партий могут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей

В выборах в Госдуму в сентябре 2021 году участие без сбора подписей избирателей смогут принять 14 российских политических партий, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с политологами и экспертами, трансляция доступна на сайте ЦИК.

Раньше партий, которые могли обойтись без сбора подписей избирателей, было 16. Их количество уменьшилось после объединения "Справедливой России" с двумя партиями: "За правду" и "Патриоты России". Теперь партия называется "Справедливая Россия – За правду", ее председателем избран лидер справороссов Сергей Миронов.

По закону, партии могут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей в том случае, если у них хотя бы один кандидат прошел по спискам в региональный парламент. В 2020 году в это число вошли новые партии: кроме "За правду", это "Новые люди" и "Зеленая альтернатива".