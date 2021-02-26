Барам и ресторанам Ленобласти разрешили работать круглосуточно

Руководитель Ленинградской области Александр Дрознеко смягчил установленные в регионе "антивирусные правила", подписав соответствующее постановление: документ обретёт легитимную силу начиная с 1 марта.

Так, в постановлении указано, что Всеволожский и Сланцевский районы из "красной зоны" переходят в "жёлтую", Сосновый Бор, Ломоносовский и Лужский районы - из "жёлтой" в "зелёную". Всем без исключения заведениям общепита в "красной зоне" можно бует работать без временных ограничений.

На школьных и детсадовских утренниках позволено присутствовать родителям - при условии обязательного наличия СИЗ и соблюдения соцдистанции. Также разрешаются массовые мероприятия в "красной зоне": на улице до 300 человек, в помещении - не более одного человека на 4 м2 и не более 50% заполняемости зала.

Напомним, в Ленобласти с начала пандемии COVID-19 подхватили свыше 35 тысяч человек, 32 тысячи при этом излечились. Зафиксировано 622 смерти.