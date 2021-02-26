Смольный решил переименовать три остановки общественного транспорта в Петербурге

Комитет по транспорту Петербурга решил переименовать три остановки общественного транспорта в Калининском, Приморском и Петродворцовом районах города.

С 1 марта остановка "Ольгин канал" будет называться "Краснофлотское шоссе, 62", "Гостиница "Выборгская" станет "Набережной Черной речки", а "Станция "Ручьи" - "Улицей Руставели, 29". О причинах переименования этих остановок не сообщается.

Ранее Смольный представил новую схему развития метро. Согласно ей, сроки открытия некоторых станций сдвигаются на два-три года. Причиной называют сокращение "лимитов бюджетных ассигнований". До этого даты сдачи станций в эксплуатацию неоднократно переносили.