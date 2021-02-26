Аппарат ЗакСа не отправил в ФСБ обращение депутатов по отравлению Навального

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский сообщил, что аппарат городского парламента не отправил обращение трех депутатов в ФСБ с требованием провести проверку на основе расследования СМИ об отравлении политика Алексея Навального. Вместе с Вишневским письмо направляли беспартийные депутаты Максим Резник и Михаил Амосов.

По словам "яблочника", ему заявили об изъятии письма и проведении беседы с его авторами. Никаких бесед не было, заявил Вишневский в Telegram:

"Мне сообщили, что письмо было "изъято" (неизвестно, кем), а с авторами "проведена беседа". Замечу, что никаких "бесед" с нами никто не проводил. Письмо просто не отправили, ничего не сказав нам".

"Яблочник" считает, что это грубейшее нарушение статуса депутата - парламентарии сами решают, что и кому отправлять. Он добавил, что авторы обращения не намерены подавать жалобы и протесты. Теперь подобные письма будут направляться обычной почтой и дублироваться через электронные приемные ведомств, заявил Вишневский.

Он напомнил, что ранее в регламент заседаний ЗакСа внесли изменения, которые запрещают депутатам высказываться не по теме вопроса. За это их могут лишить права выступления до конца дня.

Парламентарии подписали обращение в ФСБ 16 декабря 2020 года. До этого The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel при участии Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом иностранным агентом) опубликовали расследование о людях, которые якобы могли быть причастны к отравлению Навального.

Напомним, также в декабре 2020 года аппарат ЗакСа отказывался регистрировать обращение оппозиционных депутатов по вопросу о передаче РПЦ помещений второго этажа Благовещенской церкви, где располагался Музей городской скульптуры.

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