18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:28

Двух жителей Екатеринбурга оштрафовали за неуважительные посты о судах

фото ЗакС политика Двух жителей Екатеринбурга оштрафовали за неуважительные посты о судах

Ленинский суд Екатеринбурга оштрафовал члена местной Общественной наблюдательной комиссии Дарью Беляеву и активиста Сергея Тиунова за резкую критику судов по статье о "неуважении к власти", передает "МБХ медиа".

В отношении Беляевой и Тиунова были составлены протоколы по ч. 3 ст. 20.1 КоАП. Беляеву оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост в Facebook, в котором она раскритиковала суд, используя "неприличную форму и обсценную лексику". Тиунова, критиковавшего в той же соцсети, оштрафовавшего его перед этим судью, получил штраф в 45 тысяч рублей.

Адвокат Федор Акчермышев заявил, что экспертиза была проведена с нарушениями, и стороне защите не позволили обеспечить явку специалиста. Также, по словам адвоката, суд отказал в лингвистической экспертизе с постановкой своих вопросов и в назначении автороведческой экспертизы.

Тиунов, отметил Акчермышев, защищал себя сам и заявлял, что сроки привлечения к ответственности уже прошли, и была нарушена территориальная подсудность, потому что свой пост он публиковал из дома в Уралмаше.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

22 января, 20:20 Полиция Архангельска прекратила дело против Варламова об оскорблении власти

1 января, 16:51 Суд оставил в силе штраф кемеровскому блогеру за "негативную оценку Конституции"

9 ноября 2020, 10:43 Жителю Уфы отменили штраф за уничижительное высказывание о Путине

1 ноября 2020, 12:20 Кемеровского блогера оштрафовали за "негативную оценку Конституции"

27 октября 2020, 16:53 ЕСПЧ коммуницировал жалобы россиян, оштрафованных по статье о неуважении к власти

11 октября 2020, 16:35 Жительницу Барнаула оштрафовали за ролик с критикой Путина в TikTok

15 сентября 2020, 17:33 В Уфе активиста оштрафовали за нелестные отзывы о Путине и главе Башкирии

8 сентября 2020, 15:25 Многодетного отца из Ейска оштрафовали за фразу про Путина и "украденную пенсию"

27 августа 2020, 14:27 ВС РФ прекратил дело жительницы Котласа, оштрафованной за "неуважение к власти"

11 августа 2020, 11:26 Ростовскую активистку оштрафовали на 30 тысяч рублей за сравнение полицейских с испражнениями


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 "Оставить в том виде, как сейчас": Собянин предложил остановить голосование за памятник на Лубянке

20:35 Комтранс анонсировал отказ от оплаты проезда в общественном транспорте наличными

20:22 Памфилова сочла перенос выборов в Госдуму невозможным и нецелесообразным

19:49 Двух сотрудников ярославской ИК-1 задержали после публикации новых видео с пытками заключенных

19:16 МВД не увидело повода заводить дело на силовика, ударившего Маргариту Юдину на акции 23 января

19:01 Волков отказался от статуса узника совести Amnesty International из-за решения организации по Навальному

18:58 "Дурак, что сказать": Глава Минприроды отчитал коллегу за предложение по рекультивации полигонов

18:32 В Петербурге сменился генеральный консул Финляндии

18:28 Двух жителей Екатеринбурга оштрафовали за неуважительные посты о судах

18:22 Аппарат ЗакСа не отправил в ФСБ обращение депутатов по отравлению Навального

18:11 Горсуд Пскова отказал в иске "Яблоку", оспаривавшему запрет на проведение марша Немцова

17:58 Смольный решил переименовать три остановки общественного транспорта в Петербурге

17:39 Четырбок попросил Беглова сделать постоянным упрощенное согласование летних террас

17:38 Барам и ресторанам Ленобласти разрешили работать круглосуточно

17:32 Памфилова: 14 партий могут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru