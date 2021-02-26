18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:01

Волков отказался от статуса узника совести Amnesty International из-за решения организации по Навальному

фото ЗакС политика Волков отказался от статуса узника совести Amnesty International из-за решения организации по Навальному

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков в своем Facebook заявил, что он отказывается от статуса узника совести, присвоенного ему правозащитной организацией Amnesty International.

"Меня несколько раз Амнести признавала узником совести после моих многочисленных задержаний; при этом никогда мне не говорили ни слова о том, что к этому статусу прилагается требование ретроспективной святости. Поскольку похвастаться таковой я не могу, и не собираюсь, то я не только отказываюсь от этого статуса, но и убедительно требую, чтобы Амнести никогда и ни при каких обстоятельствах меня впредь таким статусом не наделяла", - написал Волков.

Так Волков отреагировал на решение Amnesty International лишить Алексея Навального статуса узника совести из-за высказываний политика в 2000-х годах. Волков раскритиковал позицию о том, что для признания узником совести от человека требуется быть "ретроспективно святым", и заявил, что в таком случае организации следовало бы согласовывать этот вопрос с политзаключенными. Он призвал Amnesty вернуть Навальному статус узника совести, провести внутреннее расследование и признать ошибки.

Напомним, о решении лишить Навального статуса узника совести Amnesty International объявила 24 февраля, сославшись на публичные выступления политика пятнадцатилетней давности. В организации подчеркивали, что приняли решение без влияния российских властей или государственных СМИ.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

13:42 Глава ФСИН заверил, что в колонии, где Навальному предстоит отбывать срок, его жизни ничего не угрожает

10:46 "Неудачное время для внутреннего решения": AI объяснила свою позицию о лишении Навального статуса "узник совести"

25 февраля, 18:22 Навального этапировали из "Матросской тишины"

25 февраля, 16:36 Штаб Соболь сообщает о блокировке операторами связи смс со словами "Навальный" и "депутат Госдумы"

25 февраля, 16:15 Женевский форум по правам человека присудил Навальному премию мужества

25 февраля, 13:17 Павловский о решении AI по Навальному: Он узник Кремля, сложный человек, этим и интересен

25 февраля, 9:33 Защита Навального вновь обратилась в СЕ с призывом повлиять на процесс его освобождения

24 февраля, 18:42 Винодел "Усадьбы Дивноморское" из расследования о "дворце Путина" стал гражданином РФ

24 февраля, 16:35 На фоне последнего суда над Навальным власти хотят ввести миллионные штрафы за оскорбление ветеранов

24 февраля, 15:33 Юрист ФБК* отказался от статуса "узника совести" из-за решения Amnesty International по Навальному


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 "Оставить в том виде, как сейчас": Собянин предложил остановить голосование за памятник на Лубянке

20:35 Комтранс анонсировал отказ от оплаты проезда в общественном транспорте наличными

20:22 Памфилова сочла перенос выборов в Госдуму невозможным и нецелесообразным

19:49 Двух сотрудников ярославской ИК-1 задержали после публикации новых видео с пытками заключенных

19:16 МВД не увидело повода заводить дело на силовика, ударившего Маргариту Юдину на акции 23 января

19:01 Волков отказался от статуса узника совести Amnesty International из-за решения организации по Навальному

18:58 "Дурак, что сказать": Глава Минприроды отчитал коллегу за предложение по рекультивации полигонов

18:32 В Петербурге сменился генеральный консул Финляндии

18:28 Двух жителей Екатеринбурга оштрафовали за неуважительные посты о судах

18:22 Аппарат ЗакСа не отправил в ФСБ обращение депутатов по отравлению Навального

18:11 Горсуд Пскова отказал в иске "Яблоку", оспаривавшему запрет на проведение марша Немцова

17:58 Смольный решил переименовать три остановки общественного транспорта в Петербурге

17:39 Четырбок попросил Беглова сделать постоянным упрощенное согласование летних террас

17:38 Барам и ресторанам Ленобласти разрешили работать круглосуточно

17:32 Памфилова: 14 партий могут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru