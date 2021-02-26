Волков отказался от статуса узника совести Amnesty International из-за решения организации по Навальному

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков в своем Facebook заявил, что он отказывается от статуса узника совести, присвоенного ему правозащитной организацией Amnesty International.

"Меня несколько раз Амнести признавала узником совести после моих многочисленных задержаний; при этом никогда мне не говорили ни слова о том, что к этому статусу прилагается требование ретроспективной святости. Поскольку похвастаться таковой я не могу, и не собираюсь, то я не только отказываюсь от этого статуса, но и убедительно требую, чтобы Амнести никогда и ни при каких обстоятельствах меня впредь таким статусом не наделяла", - написал Волков.

Так Волков отреагировал на решение Amnesty International лишить Алексея Навального статуса узника совести из-за высказываний политика в 2000-х годах. Волков раскритиковал позицию о том, что для признания узником совести от человека требуется быть "ретроспективно святым", и заявил, что в таком случае организации следовало бы согласовывать этот вопрос с политзаключенными. Он призвал Amnesty вернуть Навальному статус узника совести, провести внутреннее расследование и признать ошибки.

Напомним, о решении лишить Навального статуса узника совести Amnesty International объявила 24 февраля, сославшись на публичные выступления политика пятнадцатилетней давности. В организации подчеркивали, что приняли решение без влияния российских властей или государственных СМИ.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру