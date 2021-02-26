МВД не увидело повода заводить дело на силовика, ударившего Маргариту Юдину на акции 23 января

Управление собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу отказало в возбуждении уголовного дела в отношении силовика, ударившего ногой в живот Маргариту Юдину на акции протеста 23 января по заявлению правозащитника Динара Идрисова, передает "Команда 29".

Документы об отказе в возбуждении уголовного дела Идрисов пока не получил. По его словам, он подавал заявление о преступлении в 76-м отделе полиции, и после первичной проверки материалы должны были передать в Следственный комитет. Однако вместо этого материал проверки передали 29 января в управление собственной безопасности петербургского МВД, а спустя почти месяц вернулись в 76-й отдел.

Согласно результатам проверки, признаков противоправного поведения в действиях полицейского ведомство не усмотрело. Следователи обещали Идрисову предоставить копии об отказе в возбуждении уголовного дела 1 марта.

Напомним, 23 января на митинге в поддержку Алексея Навального силовик ударил Юдину ногой в живот, когда она попыталась задать полицейским вопрос о задержании одного из участников. Женщина упала, ударившись головой об асфальт, ее госпитализировали, но выписали после публикации видео с извинениями силовика в больничной палате. Спустя несколько дней Юдина попала в больницу повторно из-за ухудшения состояния на фоне сотрясения мозга.

Несмотря на видео с извинениями силовика, женщина была намерена привлечь его к ответственности: адвокаты Юдиной обратились в СК с требованием сообщить о решении о возбуждении дела. После этого глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев поднял вопрос о том, проходили ли её 20 и 25-летний сыновья воинскую службу. Кроме того, по его словам, органы опеки имеют замечания "к воспитанию" несовершеннолетней дочери женщины якобы из-за того, что та "не ходила в школу и сейчас не учится".