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19:16

МВД не увидело повода заводить дело на силовика, ударившего Маргариту Юдину на акции 23 января

фото ЗакС политика МВД не увидело повода заводить дело на силовика, ударившего Маргариту Юдину на акции 23 января

Управление собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу отказало в возбуждении уголовного дела в отношении силовика, ударившего ногой в живот Маргариту Юдину на акции протеста 23 января по заявлению правозащитника Динара Идрисова, передает "Команда 29".

Документы об отказе в возбуждении уголовного дела Идрисов пока не получил. По его словам, он подавал заявление о преступлении в 76-м отделе полиции, и после первичной проверки материалы должны были передать в Следственный комитет. Однако вместо этого материал проверки передали 29 января в управление собственной безопасности петербургского МВД, а спустя почти месяц вернулись в 76-й отдел.

Согласно результатам проверки, признаков противоправного поведения в действиях полицейского ведомство не усмотрело. Следователи обещали Идрисову предоставить копии об отказе в возбуждении уголовного дела 1 марта.

Напомним, 23 января на митинге в поддержку Алексея Навального силовик ударил Юдину ногой в живот, когда она попыталась задать полицейским вопрос о задержании одного из участников. Женщина упала, ударившись головой об асфальт, ее госпитализировали, но выписали после публикации видео с извинениями силовика в больничной палате. Спустя несколько дней Юдина попала в больницу повторно из-за ухудшения состояния на фоне сотрясения мозга.

Несмотря на видео с извинениями силовика, женщина была намерена привлечь его к ответственности: адвокаты Юдиной обратились в СК с требованием сообщить о решении о возбуждении дела. После этого глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев поднял вопрос о том, проходили ли её 20 и 25-летний сыновья воинскую службу. Кроме того, по его словам, органы опеки имеют замечания "к воспитанию" несовершеннолетней дочери женщины якобы из-за того, что та "не ходила в школу и сейчас не учится".

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