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20:35

Комтранс анонсировал отказ от оплаты проезда в общественном транспорте наличными

фото ЗакС политика Комтранс анонсировал отказ от оплаты проезда в общественном транспорте наличными

Глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков в эфире телеканала "78" заявил о планах отказаться от оплаты проезда в городском транспорте наличными.

По словам Полякова, весь транспорт города будет оборудован возможностью оплаты проезда картой "Подорожник", банковскими картами, смартфонами.

"Таким образом, возможности оплаты проезда наличными мы в новом подвижном составе не предусматриваем. Но мы ведём переговоры с банком, чтобы разовые билеты можно было приобрести в банкомате, распечатать их и оплатить проезд", - сказал Поляков.

В рамках транспортной реформы Смольный намерен перейти на брутто-контракты с перевозчиками – то есть, схему, при которой последним выплачиваются деньги за километры пробега транспорта, а не количество перевезенных пассажиров. По словам Полякова, перевозчик в рамках этих контрактов должен выполнять транспортную работу по расписанию, и это будет контролироваться с помощью систем ГЛОНАСС и КИСУ.

"У перевозчика нет задачи сбора выручки: вся выручка и вся оплата проезда идёт в доход бюджета Петербурга и используется на дальнейшее развитие транспортной системы города", - добавил Поляков.

Напомним, транспортная реформа изначально должна была состояться в 2020 году, однако из-за эпидемии коронавируса ее перенесли на июль 2022-го. Транспортная реформа подразумевала упразднение маршруток в Петербурге в нынешнем виде, сокращение доли наземных социальных маршрутов, замену кондукторов на контролеров. Также Смольный намеревался заключить новые контракты с перевозчиками по итогам конкурсов.

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