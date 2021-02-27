Amnesty International проведет внутреннее расследование о лишении Навального статуса узника совести

Генсекретарь международной правозащитной организации Amnesty International Джулия Верхаар в своем Twitter заявила, что организация проведет внутреннее расследование о лишении статуса узника совести политика Алексея Навального.

"Мы проведем внутреннее расследование о том, что пошло не так, и как мы оказались в такой ситуации. Хотя пропаганда Кремля не играла никакой роли в принятии наших решений, очевидно, что мы стали целью грязной кампании российских властей", - написала Верхаар.

Организация намерена проверить, как принимались решения о признании Навального узником совести и о лишении его этого статуса.

О решении лишить Навального статуса узника совести Amnesty International объявила 24 февраля, сославшись на публичные выступления политика пятнадцатилетней давности. В организации подчеркивали, что приняли решение без влияния российских властей или государственных СМИ.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру