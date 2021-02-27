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11:17

В России выявили 11,5 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 951

фото ЗакС политика В России выявили 11,5 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 951

В России за последние сутки выявлено 11 534 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом с марта 2020 года в стране зафиксировано 4 234 720 случаев заражения, из них в 3 799 406 пациенты выздоровели. Число умерших от коронавируса, по официальным данным, возросло до 85 743 человек, 439 смертей добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболел еще 951 человек. Всего, по данным штаба, за время эпидемии выявлено 366 238 случаев заболевания, 57 490 человек продолжают лечение сейчас. Еще 39 смертей признаны связанными с коронавирусом, по официальным данным, от болезни скончались 11 039 петербуржцев.

В Москве, где больше всего заболевших, прибавилось 1 825 зараженных (65 853 человек продолжают болеть). В Подмосковье - 558 (34 539 пациентов проходят лечение).

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