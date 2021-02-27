Лидер "Единой России" в Госдуме объяснил свой пост об "отрезании яиц" взломом в Facebook

Глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов в своем Facebook заявил, что его профиль был взломан.

Накануне под постом журналиста "Проекта" Михаила Рубина появился комментарий от имени Неверова со словами "да если вам отрезать яйца, вы уверен тоже перестанете срать вместе со всем „Проектом"". В том посте Рубин рассказывал, что кастрировал своего кота, и заметил, что кошачий лоток перестал пахнуть – а вскоре журналист понял, что заболел коронавирусом. Внимание на это обратил "Дождь", вскоре комментарий Неверова был удален.

По словам Неверова, злоумышленники предприняли несколько попыток взлома в разных соцсетях.

"Обычно, когда взламывают, мошенники объявляют что-то вроде сбора денег. В моем случае, решили, видимо, "повеселиться" в комментариях и личной переписке. Так что, друзья, будьте бдительны и если есть тема для разговора и общения, лучше лично", - написал Неверов.

фото: kremlin.ru