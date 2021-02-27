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12:22

В Москве началось возложение цветов в годовщину гибели Бориса Немцова

фото ЗакС политика В Москве началось возложение цветов в годовщину гибели Бориса Немцова

В Москве на Большом Москворецком мосту возложили цветы в годовщину гибели политика Бориса Немцова, передает "Дождь".

Полиция отделила пешеходную зону от проезжей части металлическими ограждениями, пока все проходит без задержаний. Цветы возложили бывший премьер-министр Михаил Касьянов, писатель Виктор Шендерович, послы США, Германии, Латвии и Чехии.

В Петербурге в ближайшее время начнется возложение цветов в память о Немцове к Соловецкому камню. Напомним, депутат Борис Вишневский получил ответ от губернатора Александра Беглова, в котором градоначальник заверил, что полиция не станет мешать мероприятию, если его участники будут соблюдать меры безопасности по коронавирусу.

Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Исполнители преступления отбывают длительные сроки заключения, а заказчики не названы до сих пор. До пандемии  февральская акция памяти Немцова в двух столицах ежегодно проводилась в формате "марша", в Петербурге в последние годы власть отказывалась согласовывать мероприятия.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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