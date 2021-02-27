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13:07

В Петербурге началась акция памяти Немцова

фото ЗакС политика В Петербурге началась акция памяти Немцова

У Соловецкого камня в Петербурге 27 февраля возлагают цветы в память об убитом политике Борисе Немцове, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Многие желающие почтить память политика начали приносить цветы к Соловецкому камню еще с утра. К объявленному времени начала возложения у монумента было уже пара десятков букетов, свечи и фотографии погибшего оппозиционера. 

Акции памяти Немцова проходят ежегодно в крупнейших городах России. В 2021 году организаторы из-за пандемии приняли решение не подавать заявку на традиционное шествие или митинг. Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что за возложение цветов никого задерживать не будут, однако потребовал, чтобы участники акции не скандировали лозунгов, соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы и не собирались в группы больше 50 человек. Эта норма установлена в действующих коронавирусных ограничениях на публичные мероприятия. 

Вдоль места проведения акции власти выставили металлический забор и поставили рамки металлодетекторов. По всему периметру и у метро "Горьковская" стоят нацгвардейцы. Поблизости припаркованы машины снегоуборочной техники. 

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Бывший губернатор Нижегородской области и первый вице-премьер правительства России, а в последние годы жизни один из лидеров либеральной оппозиции Борис Немцов был застрелен киллером в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве осудили пятерых. Признанный исполнителем убийства Заур Дадаев получил 20 лет строгого режима. Его сообщников приговорили на сроки от 11 до 19 лет колонии. Заказчик убийства пока не понёс уголовной ответственности.

Сергей Еремеев


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