Больница Святого Георгия получит новый корпус до конца 2021 года

Больница Святого Великомученика Георгия уже к концу 2021 года должна получить новый лечебно-диагностический корпус на 305 коек, сообщает пресс-служба администрации Петербурга. Сегодня, 27 февраля, состоялась церемония закладки здания с участием губернатора Александра Беглова.

В новом корпусе планируется разместить отделения хирургии, неврологии, реанимации, интенсивной терапии и лабораторию. Здесь смогут пройти лечение пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, острыми нарушения мозгового кровообращения и болезнями органов дыхания и сахарным диабетом. Новый корпус больницы на Северном проспекте будет строиться по принципу трансформера: при необходимости его смогут быстро перепрофилировать под лечение инфекционных больных.

По словам Александра Беглова, сдать объект подрядчик должен будет уже в начале декабря 2021 года. Губернатор во время церемонии поблагодарил сотрудников больницы Святого Георгия за их работу во время пандемии коронавируса.

"За это время в больнице прошли лечение 13 тысяч 400 больных коронавирусной инфекцией. Это героический труд. Огромное вам спасибо", - сказал Беглов.

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