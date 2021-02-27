Московское метро и "Мосгортранс" признаны потерпевшими по делу о перекрытии дорог 23 января

Потерпевшими по делу о перекрытии дорог 23 января в Москве признаны ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова.

В протоколе допроса представителя метрополитена, который есть в распоряжении "МБХ медиа", указано, что ГУП "был вынужден вызвать на работу в свой выходной день своих сотрудников".

"Были выявлены нарушения законодательства участниками массового мероприятия, выразившиеся в умышленном блокировании объектов транспортной инфраструктуры, что создало угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, уничтожения или повреждения имущества метрополитена", - говорится в протоколе.

Ущерб метрополитен оценил в 1,5 млн рублей. По версии представителя, угроза жизни и здоровью граждан выражалась в "значительном увеличении пассажиропотока на станциях", так как участники акции "осуществляли создание толпы".

Замглавы юридической службы "Мосгортранса" Наталья Гусева заявила, что из-за несогласованности митинга перекрытие улиц "привело к задержке движения на маршрутах, услуги по перевозкам пассажирам надлежащим образом оказать не смогли, плановые рейсы не были выполнены". Ущерб предприятие оценило в 1,1 млн рублей.

Митинги 23 января прошли в ряде городов России, в Москве на них вышло, по разным данным, от 4 тысяч (официальные данные МВД) до нескольких десятков тысяч человек. 1,5 тысячи человек были задержаны. В Москве, кроме этого дела, возбудили не менее 15: по статьям 213 (хулиганство), 167 (умышленное повреждение имущества), 318 (применение насилия в отношении представителей власти) и 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований).