"Ярновости": Навальный будет отбывать наказание в ИК-2 Владимирской области

Политик Алексея Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове, Владимирская область, пишут "Ярновости", ТАСС и "Медиазона" со ссылкой на источники.

По данным "Ярновостей", Навальный находится в СИЗО в Кольчугино, и оттуда его этапируют в покровскую колонию. Перед этим были сведения, что политика могут отправить в колонию в Ярославской области. "Медиазона" пишет, что еще в пятницу, 26 февраля, Навальный был во Владимирской области, и его везут в ИК-2.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter отметила, что сторонники политика знают о том, куда его отправили, лишь из СМИ, и официального подтверждения они не получали.

Навального этапировали из московского СИЗО "Матросская тишина" 25 февраля, с тех пор о его местонахождении не было известно. Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока политика по делу "Ив Роше" на реальный – 3,5 года лишения свободы. С учетом зачтенного срока домашнего ареста Навальный проведет в колонии 2,5 года.

Ранее ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно освободить Навального в соответствии со статьей 39 регламента суда. Эта статья гласит, что ЕСПЧ в исключительных случаях может принять обеспечительные меры, касающиеся жизни и здоровья человека, и эти меры обязательны к исполнению государством, к которому они обращены. Минюст РФ направил в суд просьбу пересмотреть это решение.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру