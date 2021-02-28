Володин хочет наделить предвыборные обещания депутатов юридической силой

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил фиксировать предвыборные обещания депутатов юридически, тем самым повышая ответственность политиков перед избирателями. Единоросс уверен, что потенциальные народные избранники не вправе забывать о своих словах, имеющих отношение к улучшению жизни россиян. Так или иначе, считает Володин, плоды его задумка должна принести: как минимум, станет меньше "демагогии".

"Правильно начать обсуждение, подумать, как это может быть закреплено юридически: возможно, в законе о статусе депутата или в Регламенте Государственной Думы. Это позволит в будущем реализовывать взятые обязательства более системно: через инициативы в федеральных законах, обращения к представителям исполнительной власти различных уровней и другие механизмы", - приводится его рассуждение на сайте Госдумы.

Единоросс обратил внимание, что в каждом без исключения созыве Госдумы обязательно имеется депутат или группа депутатов, избравшиеся благодаря популистским лозунгам и не собирающиеся реализовывать свою предвыборную программу. Благодаря инициативе Володина с них можно будет спросить так, что им станет труднее уйти от ответа.