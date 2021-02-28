Беглов официально ответил на просьбу разрешить в Петербурге публичные мероприятия

Петербургский депутат Борис Вишневский получил письмо от губернатора Александра Беглова, где тот объясняет, почему в городе нельзя разрешить вновь проводить пикеты и демонстрации. В присланном тексте чиновник напоминает о федеральном законе о митингах, который запрещает закрывать лица на политических акциях.

"Только руками могу развести от этой логики. Как все запрещать - так пандемия и забота о безопасности. А как разрешать - так нельзя использовать то, что обеспечивает безопасность, потому что это "лица скрывает"", - прокомментировал этот довод Вишневский.

Говорится в ответе и о том, что решение, которого добивается депутат, сперва должен принять главный санитарный врач города, однако Наталия Башкетова пока не спешит этого делать. Вишневский же находит "противоэпидемическое" объяснение временному запрету абсурдным, поскольку в городе беспрепятственно собираются многотысячные стадионы на культурно-спортивные мероприятия.

Ранее похожий ответ Беглова получила фракция справедливороссов из Законодательного собрания. Из него следовало то, что город готов к снятию запрета, но ждет "отмашки" от федерального управления Роспотребнадзора. Губернатор также ссылался на нормы законодательства, согласно которым нельзя митинговать с закрытыми лицами.

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