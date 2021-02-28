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13:22

Фонд Бориса Немцова присудил премию Навальному

фото ЗакС политика Фонд Бориса Немцова присудил премию Навальному

В шестую годовщину убийства политика Бориса Немцова фонд его имени присудил премию "За смелость" находящемуся в заключении российскому опппозиционеру Алексею Навальному, о чем сообщает сайт организации. Руководство фонда требует немедленного вызволения критика Кремля, относя ему в заслугу отстаивание демократических ценностей.

"Алексей Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внёс огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России. За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире", - говорится в заявлении.

Напомним, что Навального на этой неделе этапировали в одну из колоний, где он будет отбывать реальный срок по делу "Ив Роше", возбужденному еще в 2012 году. По неподтвержденным данным, речь идет об ИК-2 в городе Покров Владимирской области, славящейся царящими в ней суровыми нравами.

В прошлом году премия фонда Немцова досталась активисту Константину Котову, который отсидел реальный срок в заключении за несколько выходов на несанкционированные акции протеста, по так называемой "дадинской" статье 212.1 УК. Примечательно, что сидел он в той же ИК-2 города Покрова.

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