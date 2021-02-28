Единоросс внесла в Госдуму законопроект, защищающий дельфинов

Единоросс из Государственной думы Светлана Бессараб внесла законопроект, запрещающий отлов дельфинов и косаток для их дальнейшего помещения в дельфинарии. По ее мнению, в сегодняшних реалиях можно говорить о том, что браконьеры де-факто обслуживают дельфинарии, и этому пора положить конец. Бессараб выступает против самого существования дельфинариев и не верит в терапевтический эффект от общения с животными в такого рода учреждениях.

"Когда они (браконьеры - прим. ЗАКС.Ру) вылавливают дельфинов, надзорный орган изымает их и передает в дельфинарии, которые единственные на сегодняшний день в России могут принять таких дельфинов на ответственное хранение. Там они становятся артистами и назад их вызволить не удается. Иногда под одним и тем же идентификатором проходит несколько животных подряд" - рассказала депутат в эфире "Эха Москвы".

Женщина положительно оценивает идею перепрофилирования дельфинариев в реабилитационные центры.

Ранее в феврале анонсировал законотворческую деятельность, направленную на помощь дельфинам, лидер обновленных справедливороссов Сергей Миронов. Вместе с единомышленниками он планирует добиваться закрытия дельфинариев и усовершенствования систем слежения за промысловиками.