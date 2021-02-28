"Открытые медиа": Навального приняли в ИК-2 во Владимирской области

Сотрудник благотворительного фонда "Русь сидящая" Руслан Вахапов подтвердил "Открытым медиа" информацию о том, что политика Алексея Навального этапировали в ИК-2 города Покров Владимирской области. Приняли этот этап, по его сведениям, корректнее, чем это делается обычно со вновь прибывшими в ИК-2: то есть, без применения к ним физической силы при встрече. Вахапову также известно, что местные заключенные встревожены появлением знаменитости: с недавних пор режим их содержания стал мягче, и они опасаются новых ужесточений.

"Зэков пугает неизвестность, там все не рады появлению Навального — у них только жизнь в заключении наладилась, а теперь могут "гайки закрутить"", - рассказал собеседник издания.

В интервью РБК член Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников подтвердил то, что Навальный находится на карантине в одной из колоний Владимирской области, но не уточнил, в какой именно.

Напомним, что Навальному после отбытия им 3,5-летнего условного срока по делу "Ив Роше" суд 2 февраля назначил по тому же делу реальный срок. С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Навальному предстоит пробыть в ИК-2 Владимирской области не более двух лет и пяти месяцев. Интересно, что в той же колонии отбывал свой срок по "дадинской" статье активист Константин Котов, рассказавший о суровых нравах, царящий в покровском пенитенциарном учреждении.