18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:40

"Открытые медиа": Навального приняли в ИК-2 во Владимирской области

фото ЗакС политика "Открытые медиа": Навального приняли в ИК-2 во Владимирской области

Сотрудник благотворительного фонда "Русь сидящая" Руслан Вахапов подтвердил "Открытым медиа" информацию о том, что политика Алексея Навального этапировали в ИК-2 города Покров Владимирской области. Приняли этот этап, по его сведениям, корректнее, чем это делается обычно со вновь прибывшими в ИК-2: то есть, без применения к ним физической силы при встрече. Вахапову также известно, что местные заключенные встревожены появлением знаменитости: с недавних пор режим их содержания стал мягче, и они опасаются новых ужесточений.

"Зэков пугает неизвестность, там все не рады появлению Навального — у них только жизнь в заключении наладилась, а теперь могут "гайки закрутить"", - рассказал собеседник издания.

В интервью РБК член Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников подтвердил то, что Навальный находится на карантине в одной из колоний Владимирской области, но не уточнил, в какой именно.

Напомним, что Навальному после отбытия им 3,5-летнего условного срока по делу "Ив Роше" суд 2 февраля назначил по тому же делу реальный срок. С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Навальному предстоит пробыть в ИК-2 Владимирской области не более двух лет и пяти месяцев. Интересно, что в той же колонии отбывал свой срок по "дадинской" статье активист Константин Котов, рассказавший о суровых нравах, царящий в покровском пенитенциарном учреждении.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

18:00 "Убыло только от Amnesty International": Латынина - о лишении Навального статуса узника совести

13:22 Фонд Бориса Немцова присудил премию Навальному

27 февраля, 17:55 "Ярновости": Навальный будет отбывать наказание в ИК-2 Владимирской области

27 февраля, 10:25 Amnesty International проведет внутреннее расследование о лишении Навального статуса узника совести

26 февраля, 19:01 Волков отказался от статуса узника совести Amnesty International из-за решения организации по Навальному

26 февраля, 13:42 Глава ФСИН заверил, что в колонии, где Навальному предстоит отбывать срок, его жизни ничего не угрожает

26 февраля, 10:46 "Неудачное время для внутреннего решения": AI объяснила свою позицию о лишении Навального статуса "узник совести"

25 февраля, 18:22 Навального этапировали из "Матросской тишины"

25 февраля, 16:36 Штаб Соболь сообщает о блокировке операторами связи смс со словами "Навальный" и "депутат Госдумы"

25 февраля, 16:15 Женевский форум по правам человека присудил Навальному премию мужества


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:00 "Убыло только от Amnesty International": Латынина - о лишении Навального статуса узника совести

16:53 Жители Центрального района провели народный сход против уплотнительного строительства

16:44 Активисты хотят превратить пустырь на Петроградской стороне в "общественный сад"

15:27 Милонов попросил МВД строже наказывать за распространение жесткой порнографии

14:40 "Открытые медиа": Навального приняли в ИК-2 во Владимирской области

14:00 Единоросс внесла в Госдуму законопроект, защищающий дельфинов

13:22 Фонд Бориса Немцова присудил премию Навальному

12:39 В знак протеста у дверей правительства Архангельской области складировали мусор

11:55 Беглов официально ответил на просьбу разрешить в Петербурге публичные мероприятия

11:15 У еще 11,3 тысяч россиян нашли COVID-19, в Петербурге – 939 новых случаев

10:28 Володин хочет наделить предвыборные обещания депутатов юридической силой

27 февраля, 18:51 "Был очень ярким, сильным и искренним": В Петербурге почтили память Немцова

27 февраля, 18:50 СЖ Петербурга потребовал от МВД объяснить задержание журналистки BAZA и недопуск адвоката к ней

27 февраля, 17:55 "Ярновости": Навальный будет отбывать наказание в ИК-2 Владимирской области

27 февраля, 17:14 Московское метро и "Мосгортранс" признаны потерпевшими по делу о перекрытии дорог 23 января

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru