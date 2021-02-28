"Убыло только от Amnesty International": Латынина - о лишении Навального статуса узника совести

Публицист Юлия Латынина невысоко оценила решение организации Amnesty International лишить российского политика Алексея Навального, находящегося в заключении, статуса узника совести. Впрочем, и саму деятельность в целом этой международной организации она склонна оценивать скептически, считая ее чересчур "левацкой" и предвзятой. Важнее в этом конфликте для Латыниной то, что осужденный политик едва ли потерял хотя бы малую часть своей репутации по его итогам: "убыло только от AI". Впрочем, она обращает внимание, что самое главное все же внушает тревогу: оппозиционер, возможно, стал еще более уязвим.

"Речь идет о том, чтобы его не отравили в тюрьме, и международное сочувствие Навальному давало хоть слабую, но защиту. И не в том дело, что Amnesty эту защиту отозвала, потому что не так уж важна защита от Amnesty, а в том, что Владимиру Владимировичу положили на стол: "Вот видите, наша кампания достигла цели. Значит, можно его травить. Больше в этом Запад не участвует"", - предположила публицист в авторской радиопрограмме.

В глазах Латыниной поведение AI еще более аморально, чем деятельность российских судов, чье решение об отправке Навального в колонию она считает незаконным.

"Над судьей Басманного суда висит наше государство. А над этими даже не висит. Это просто зажравшиеся международные бюрократы и сумасшедшие леваки, которые реально защищают палестинских террористов", - рассудила радиоведущая.

Напомним, что оппозиционера "разжаловали" на основании его резких публичных высказываний середины 2000-х годов. Вскоре в знак несогласия с решением AI от статуса узника совести отказались несколько "навальнистов", включая Леонида Волкова. После этого руководство международной организации пообещало провести "внутреннее расследование", посвященное резонансному решению.