Активисты хотят превратить пустырь на Петроградской стороне в "общественный сад"

Жители Петроградской стороны, желающие благоустроить пустырь на углу Кронверкской и Сытнинской улиц, создали сообщества в нескольких социальных сетях, через которые они намерены координировать свою деятельность и вовлекать в нее неравнодушных петербуржцев.

Пустующий участок земли находится в частной собственности, но за ним никто не ухаживает, и активисты в первую очередь опасаются возможной застройки, которая уничтожит зеленый уголок города. Пока же из-за частного статуса территории ее никто, кроме собственника, не имеет права убирать, в результате чего на ней скапливается мусор и отходы жизнедеятельности животных. Проблема еще и в том, что владелец обанкротился и земля находится в залоговой собственности у банка.

"Мы хотим превратить пустырь в общественный сад. Мы хотим, чтобы здесь возникло природное дружелюбное пространство, где жители смогут отдыхать от городской суеты. Мы хотим сохранить память о строителях нашего города", - говорится в сообществе.

О том, как планируется достичь желаемого, активисты пока не дают понять широкой публике. Среди прочего, они пишут, что в 2010-е годы под интересующим их пятачком земли было найдено захоронение петровской эпохи.

фото: Лилия Воронкова / "Общественный сад"