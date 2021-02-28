Жители Центрального района провели народный сход против уплотнительного строительства

Петербуржцы, живущие на улице Бакунина, собрались на народный сход с тем, чтобы выразить протест против угрожающей им уплотнительной застройки и обсудить возможные меры противодействия ей. Трансляцию встречи провел проект Activatica.

В планы застройщика входит возведение 33-метровых домов, которые, по мнению граждан, нарушит их покой, навредит экологической обстановке и транспортной инфраструктуре. Характерно, что жилые дома на улице дореволюционные, малой этажности, а значит, новые постройки нарушат и целостность архитектурного облика. Активисты настаивают на создании благоустроенной рекреационной зоны в Мытном дворе, поскольку район страдает от недостатка зеленых насаждений.

Напомним, 25 февраля, движение гражданских активистов "Центральный район за комфортную среду обитания" разместило электронную петицию с требованием ввести мораторий на строительство в историческом районе. О том, как пытаются бороться с застройкой центра Петербурга политики, отстаивающие, в частности, обеспеченность жителей зелеными насаждениями, читайте в материале ЗАКС.Ру.

фото: Красимир Врански