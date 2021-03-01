Удальцов увидел символизм в оставлении Лубянской площади без памятника

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов нашел неслучайным решение столичных властей отказаться от идеи установки каких бы то ни было архитектурных форм в центре Лубянской площади и тем самым завершить на официальном уровне дискуссию об установке того или иного памятника. По мнению Удальцова, это лишнее свидетельство того, что у страны отсутствует модель будущего и идейное наполнение образа будущего. Вместе с тем, Удальцов как поклонник советской власти считает, что власть, отказавшись от памятника Феликсу Дзержинскому, лишний раз проявила слабость и стремление "усидеть на двух стульях".

"В итоге, либералам удалось заблокировать восстановление памятника Дзержинскому под предлогом предотвращения "раскола в обществе", однако эта история ярко продемонстрировала отсутствие в Кремле политической воли на смену курса развития страны в интересах большинства населения. Заигрывание с агрессивным прозападным меньшинством продолжилось, несмотря на все гневные заявления в адрес Запада, сделанные властями в последнее время", - пишет он в колонке для "Свободной прессы".

Амбивалентность политического курса, уверен автор, ведет государство к краху, поскольку своей неопределенностью и уклончивостью, как ему представляется, руководство РФ злит как либералов, так и коммунистов.

Напомним, по инициативе Общественной палаты Москвы в феврале на площадке "Активный гражданин" стартовало голосование: жителям предлагали выбрать между памятником Дзержинскому и князю Александру Невскому. До вмешательства в ситуацию мэра Сергея Собянина предполагалось, что победивший памятник займет пустующую сердцевину Лубянской площади, на которой до августа 1991 года стоял "железный Феликс", глава ВЧК.