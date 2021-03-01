Коронавирус подтвердился у еще 11,5 тысяч россиян, из них 943 - петербуржцы

В России за прошедшие сутки зафиксировали 11 571 случай заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 333, а сумели поправиться 11 277 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2097 новых больных, в Петербурге – 943, в Подмосковье – 629. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1320 человек и скончалось 35.

Накануне рост числа госпитализаций в Смольном объяснили расширением списка показаний: в стационары стали чаще забирать людей с хроническими заболеваниями.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.