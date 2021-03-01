ТАСС: Шестуна этапировали в колонию

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, осужденный 25 декабря за мошенничество, отправился из столичного СИЗО "Матросская тишина" в колонию сторого режима для отбывания 15-летнего срока. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

При этом супруга заключенного, Юлия Шестун, до сих пор не в курсе, куда именно его этапировали для отбытия наказания. Помимо реального срока, Шестун получил от суда 49-миллионный штраф.

Напомним, что следствие по делу Шестуна длилось два с половиной года. За это время он неоднократно голодал, из-за чего его кормили принудительно. В заключении он также работал над автобиографической литературой. С самого начала своего преследования бывший чиновник не признает инкриминируемых ему мошеннических схем с землей, считая дело против него полностью сфабрикованным и политическим. Перед задержанием Шестун активно поддерживал экологические протесты в Московской области, разоблачал администрацию региона и местных силовиков, которые оказывали на него давление.