Единоросс Анохин запустил "челендж" в поддержку свободы слова

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Андрей Анохин в ночь на 1 марта объявил в соцсетях, что намерен добиться допуска журналистов телеканала "78" на заседания городского парламента.

Ранее их неоднократно не пускали в Мариинский дворец под различными предлогами. В Заксобрании продолжают действовать квоты для журналистов на посещение заседаний. Вопросы спикеру ЗакСа Вячеславу Макарова разрешается задавать только после предварительного согласования с пресс-службой.

Анохин записал видеооращение к Макарову в Instagram.

"Давайте говорить честно. Все, что происходит в парламенте Санкт-Петербурга не делается без вашего ведома. Я считаю, что недопущение журналистов на заседания - это прямой удар по парламентаризму и свободе слова в нашем городе", - сказал Анохина.

Он попросил "исправить эту ошибку" и пустить съемочную группу телеканала "78" на заседание в среду, 3 марта.

Также депутат призвал петербуржцев участвовать в его "челлендже": записывать собственные видеообращения с тэгом #78говори.

Напомним, журналистов телеканала "78" впервые не пустили в Мариинский дворец 2 декабря. Канал связал это со своими критическими сюжетами в адрес городского парламента. В ЗакСе заявили, что у съемочной группы при себе не было справок, подтверждающих отрицательные результаты анализов на COVID-19. Обычно такие справки для посещения заседаний городского парламента не требуются.

24 февраля Октябрьский районный суд принял к производству иск учредителей канала к ЗакСу из-за систематического недопуска журналистов.

Телеканал "78" входит в холдинг "Национальная медиа группа", связанный с банком "Россия" Юрия Ковальчука. Совет директоров холдинга возглавляет Алина Кабаева. Свои претензии в адрес канала Макаров предъявлял и раньше. В частности, в апреле 2020 года во время заседания ЗакСа он назвал "78" "боевым листком Смольного". Спикера возмутила публикация с заголовком "Петербургские депутаты отказались расширять льготы для бизнеса в связи с коронавирусом".

Также на весенних заседаниях Макаров утверждал, что телеканал слишком "пиарит" депутата Михаила Амосова.

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