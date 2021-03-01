На Avito попросили полмиллиона за визитку Путина с адресом Мариинского дворца

Очередную визитную карточку Владимира Путина времен работы в комитете по внешним связям выставили на продажу на Avito.

Артефакт предложили отдать за 500 тысяч рублей. Визитка, вероятно, была выпущена еще в 1991 году. На ней указан город Ленинград и адрес Мариинского дворца.

"Напечатана в короткий период его работы, когда Комитет по внешним связям еще работал не в Смольном, а в Мариинском дворце, при Ленсовете. Кабинет ВВП был в Красном зале. 1991 год", - указал автор объявления.

На визитке от руки написаны номера телефонов. Продавец уверяют, что это сделал лично Путин. Он заявил, что получил карточку лично из рук будущего президента.

Отметим, что два года назад житель Волгограда продавал подобную визитку за 50 тысяч рублей.

Скрин: Avito