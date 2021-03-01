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11:46

Вице-губернатор Пиотровский передал трех котов на работу в культурные учреждения Петербурга

фото ЗакС политика Вице-губернатор Пиотровский передал трех котов на работу в культурные учреждения Петербурга

Вице-губернатор по культуре и спорту Борис Пиотровский 1 марта передал трёх котов "Республики кошек" в культурные учреждения Петербурга, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру. Коты Яша, Фиона и Бэтти отправились в театр эстрады им. Аркадия Райкина, Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова и Молодежный театр на Фонтанке.

Пиотровский отметил, что коты будут не только избавлять учреждения от мышей и крыс, но и поднимать настроение сотрудников. Вице-губернатор заявил, что город много делает для того, чтобы "хвостатые друзья" жили в городе комфортно. 

 ⁃ У нас есть совет по взаимодействию с домашними животными, у нас есть концепция гуманного отношения к животным. И вот сегодня это логичное продолжение взаимодействия в том числе и с культурными учреждениями, - сказал Пиотровский.

В разговоре с ЗАКС.Ру он сообщил, что городские власти следят и за ситуацией с замуровыванием котов в подвалах жилых домов. По словам вице-губернатора, со всеми обращениями работает ветеринарное управление.

 ⁃ Никак иначе, как строго отрицательно, к этим ситуациям относиться невозможно, - заявил Пиотровский. 

Он добавил, что у правительства и "Республики кошек" очень много инициатив. Передача животных в культурные учреждения - одна из общих идей, уточнил вице-губернатор. Пиотровский заверил, что правительство и дальше будет работать в области передачи котов в организации культуры.

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