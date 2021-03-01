18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:13

Вишневский напомнил Беглову, что КС не считает ношение масок на митингах сокрытием лиц

фото ЗакС политика Вишневский напомнил Беглову, что КС не считает ношение масок на митингах сокрытием лиц

Петербургский депутат Борис Вишневский, сочтя позицию Смольного относительно митингов во время пандемии противоречащей позиции Верховного и Конституционного судов, отправил новое письмо губернатору на ту же тему. В своем обращении к Александру Беглову политик указывает, что медицинская маска, в отличие от балаклавы, не является предметом, при помощи которого на политических акциях люди могут умышленно скрывать лица. Об этом сказано в постановлении ВС 2018 года и определении КС 2016 года.

"Поэтому не существует никакого конфликта между обязанностью носить медицинские маски и обязанностью не скрывать лицо на митинге", - делает вывод "яблочник".

В связи с этим Вишневский повторно просит внести изменения в постановление Смольного №121 и позволить выражать петербуржцам свое мнение на улицах - с соблюдением всех противоэпидемических мер предосторожности.

"Готов помочь с повышением квалификации сотрудников Смольного, которые этих решений не знают и готовят для губернатора безграмотные ответы", - прокомментировал он свой спор с городским правительством в собственном Telegram-канале.

Ранее Беглов объяснял продолжающийся запрет на публичные мероприятия требованиями ФЗ о митингах, а также давал понять, что снять его можно только с разрешения Роспотребнадзора.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

14:21 В Петербурге инфекционный коечный фонд сократили на 650 мест

11:58 Вице-губернатор Пиотровский: Основными проблемными точками остались ковид и возвращение к нормальной жизни

11:03 Коронавирус подтвердился у еще 11,5 тысяч россиян, из них 943 - петербуржцы

9:19 В Смольном объяснили новый рост числа COVID-госпитализаций

28 февраля, 11:55 Беглов официально ответил на просьбу разрешить в Петербурге публичные мероприятия

28 февраля, 11:15 У еще 11,3 тысяч россиян нашли COVID-19, в Петербурге – 939 новых случаев

27 февраля, 13:45 Больница Святого Георгия получит новый корпус до конца 2021 года

27 февраля, 11:17 В России выявили 11,5 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 951

26 февраля, 18:11 Горсуд Пскова отказал в иске "Яблоку", оспаривавшему запрет на проведение марша Немцова

26 февраля, 17:38 Барам и ресторанам Ленобласти разрешили работать круглосуточно


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:21 В Петербурге инфекционный коечный фонд сократили на 650 мест

13:45 Градозащитники и велосипедисты добиваются сохранения Цимбалинского путепровода

13:18 СЖ Петербурга недоволен итогами проверки ГУВД в связи с задержаниями журналистов на протестах

12:44 Захарова осудила нападение на сотрудника консульства Украины в Петербурге

12:13 Вишневский напомнил Беглову, что КС не считает ношение масок на митингах сокрытием лиц

11:58 Вице-губернатор Пиотровский: Основными проблемными точками остались ковид и возвращение к нормальной жизни

11:48 Бывший глава Пенсионного фонда Топилин устроился на работу в РЖД

11:46 Вице-губернатор Пиотровский передал трех котов на работу в культурные учреждения Петербурга

11:38 На Avito попросили полмиллиона за визитку Путина с адресом Мариинского дворца

11:11 ТАСС: Шестуна этапировали в колонию

11:07 Единоросс Анохин запустил "челендж" в поддержку свободы слова

11:03 Коронавирус подтвердился у еще 11,5 тысяч россиян, из них 943 - петербуржцы

10:45 "Коммерсант": РФ грозит рост цен на оливковое масло

10:20 Удальцов увидел символизм в оставлении Лубянской площади без памятника

9:46 Журналистку BAZA могли допрашивать по делу об утечке данных пассажиров рейса с Навальным

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru