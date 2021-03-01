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13:45

Градозащитники и велосипедисты добиваются сохранения Цимбалинского путепровода

фото ЗакС политика Градозащитники и велосипедисты добиваются сохранения Цимбалинского путепровода

Градозащитное сообщество "Живой город" выпустило открытое письмо к петербургскому губернатору Александру Беглову, в котором активисты и велосипедисты призывают отказаться от демонтажа дореволюционного Цимбалинского моста, соединяющего Невский и Фрунзенский районами над путями Октябрьской железной дороги. Проект нового моста, который должен будет расположиться чуть южнее нынешнего и стать четырехполосным, по их мнению, не исключает сохранения дорогого им объекта, а последний не помешает высокоскоростной железной дороге в будущем. Подписанты также просят проложить по старинному путепроводу, который они считают достойным включения в реестр памятников культурно-исторического наследия, велодорожку.

"Он может стать ключевой составляющей новой велодорожки, которая могла бы, взяв свое начало на набережной Невы, <...> дотянуться до самого Колпино! Именно Цимбалинский путепровод станет "изюминкой" этого маршрута. Здесь будут назначать свидания, молодые семьи с детьми, отдавшись на волю романтики железных дорог, станут наблюдать за работой маневровых паровозов и загадывать новые путешествия, глядя, как внизу несутся поезда дальнего следования", - описывается в документе перспектива, привлекающая его авторов.

В течение последних лет на Цимбалинском путепроводе в створе улиц Цимбалина и Белы Куна регулярно ведутся различные технические работы и ограничивается движение транспорта. На строительство подходов к новому путепроводу город потратит 22,9 млн рублей. В прошлом году КГИОП отказался присваивать мосту, построенному в 1910 году, статус исторического памятника. Еще раньше сообщалось, что полная реконструкция этого участка трассы потребует привлечения 4,5 млрд рублей, которые город и РЖД рассчитывают поделить поровну.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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