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1 марта, 14:55

Прокуратура нашла в словах отрицавшего Холокост профессора реабилитацию нацизма

фото ЗакС политика Прокуратура нашла в словах отрицавшего Холокост профессора реабилитацию нацизма

Прокуратура Ленобласти закончила проверку резонансной речи петербургского преподавателя Владимира Матвеева, касающейся преследования и уничтожения евреев в Третьем рейхе, и установила факт содержащейся в ней реабилитации нацизма. Об этом сообщает сайт ведомства.

Теперь бывшему профессору нескольких вузов из-за слов о том, что Холокост был "мифом" и "выдумкой", грозит уголовное дело по статье 354.1 УК.

"Гражданин публично совершил действия по реабилитации нацизма, а именно отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси", - гласит сообщение.

Скандальное выступление Матвеева имело место 21 января в ходе вебинара с участием учителей средних школ Ленобласти. Повышенное общественное внимание к нему привело к тому, что с профессором прекратили трудовые отношения РАНХиГС и СПбГЭУ. Привлечения Матвеева к ответственности также добивался петербургский депутат Борис Вишневский. В феврале у ученого случился сердечный приступ.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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