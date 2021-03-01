18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

1 марта, 15:21

В отношении хабаровского активиста прекратили дело по "дадинской" статье

фото ЗакС политика В отношении хабаровского активиста прекратили дело по "дадинской" статье

Правоохранители решили прекратить уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга в отношении жителя Хабаровска Валентина Квашникова, передает "МБХ медиа".

По словам Квашникова, он получил уведомление об этом по почте.

"Там [в письме] было написано, что дело закрывается, так как нет оснований", - сказал он.

О деле по ст. 212.1 УК РФ в отношении Квашникова стало известно в начале февраля после его участия в протестах 31 января. Ранее фигурантами дел по "дадинской" статье стали также житель Красноярска Павел Хохлов, отправленный под домашний арест, и жительница Новосибирска Яна Дробноход.

Последний пока обвинительный приговор по ст. 212.1 УК РФ был вынесен в конце 2020 года: московского муниципального депутата Юлию Галямину приговорили к условному сроку.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

1 марта, 13:18 СЖ Петербурга недоволен итогами проверки ГУВД в связи с задержаниями журналистов на протестах

25 февраля, 18:47 Участницу Pussy Riot Флорес предостерегли от митингов "дадинской" статьёй

24 февраля, 18:42 Винодел "Усадьбы Дивноморское" из расследования о "дворце Путина" стал гражданином РФ

24 февраля, 18:10 После акций в поддержку Навального в спецприёмниках оказались свыше 1200 жителей Москвы

24 февраля, 11:59 Суд прекратил дело полуслепого петербуржца, задержанного на митинге 31 января

21 февраля, 16:51 Петербургский суд прекратил дело слабослышащего инвалида о помехах транспорту на акции 31 января

20 февраля, 17:19 Участник калининградских акций протеста собрал более 500 тысяч рублей на штрафы

20 февраля, 10:01 Встреча выпускников полицейских отделов

19 февраля, 18:27 "Убрать "навальнистов" из рядов КПРФ": Депутата Мосгордумы Локтева исключили из компартии

19 февраля, 9:31 "Нанёс удар в область колена": Убегавшего от омоновца в ходе акции 31 января петербуржца арестовали


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:53 Свыше 200 протоколов: "Радио Свобода" оштрафовали на 39 млн рублей за отсутствие маркировок СМИ-иноагента

20:18 Матвиенко допустила новое голосование по памятнику на Лубянке

19:56 Муниципал: Муниципальные депутаты обратились к Беглову из-за перекрытий улиц спецтехникой в дни протестов

19:41 Главгосэкспертиза одобрила проект ледовой арены на месте СКК "Петербургский"

19:41 Муниципал: Муниципалов и ИКМО "Гагаринское" уличили в финансовых нарушениях

19:05 Смольный хочет проводить публичные слушания в интернете до конца 2021 года

19:01 Дмитриева связала рост цен на продукты с "неумением или нежеланием регулировать сельскохозяйственный рынок"

18:32 Александр Беглов привился от коронавируса

18:19 Всероссийская перепись населения пройдет в августе-сентябре 2021 года

18:19 Муниципал: Суд начал рассматривать иск экс-мундепа Уткиной к МО "Финляндский округ" и Беглову

17:43 ЕСПЧ принял к рассмотрению просьбу Минюста пересмотреть требование отпустить Навального

17:23 Цепи, флаги, реставрация: Администрация губернатора Петербурга за февраль объявила закупок на 341,6 млн рублей

17:16 Ирина Ган ушла из администрации губернатора Петербурга в "Газпром-медиа"

16:52 Дарья Апахончич подала в суд на Минюст из-за признания ее физлицом-иноагентом

16:26 Роскомнадзор упрекнул Twitter в злостном нарушении законодательства

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru