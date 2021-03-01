В отношении хабаровского активиста прекратили дело по "дадинской" статье

Правоохранители решили прекратить уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга в отношении жителя Хабаровска Валентина Квашникова, передает "МБХ медиа".

По словам Квашникова, он получил уведомление об этом по почте.

"Там [в письме] было написано, что дело закрывается, так как нет оснований", - сказал он.

О деле по ст. 212.1 УК РФ в отношении Квашникова стало известно в начале февраля после его участия в протестах 31 января. Ранее фигурантами дел по "дадинской" статье стали также житель Красноярска Павел Хохлов, отправленный под домашний арест, и жительница Новосибирска Яна Дробноход.

Последний пока обвинительный приговор по ст. 212.1 УК РФ был вынесен в конце 2020 года: московского муниципального депутата Юлию Галямину приговорили к условному сроку.