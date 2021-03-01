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1 марта, 16:26

Роскомнадзор упрекнул Twitter в злостном нарушении законодательства

фото ЗакС политика Роскомнадзор упрекнул Twitter в злостном нарушении законодательства

Роскомнадзор обвинил сервис микроблогов Twitter в злостном нарушении законодательства за неудаление некоторых постов с запрещенной информацией.

По словам представителей РКН, всего в адрес Twitter ведомство отправило более 28 тысяч требований об удалении. С 2017 года соцсеть не удалила 2 862 материала с запрещенной информацией, в том числе со способами и призывами к суициду, с порнографическими изображениями несовершеннолетних и о способах изготовления и использования наркотиков.

В РКН напомнили, что по ст. 13.41 КоАП соцсети может грозить штраф от 800 тысяч до 8 млн рублей, как юрлицу. При повторном нарушении штраф может составить до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

С 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны самостоятельно находить и блокировать контент с запрещенной информацией.

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